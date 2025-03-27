العيسوي: الملك يقود الأردن بثوابت لا تقبل المساومة وقيم راسخة لا تتبدل

وطنا اليوم_اكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، يقود مسيرة تحديث شاملة ترتكز على قيم العدل والمساواة وسيادة القانون، رافعًا راية الأردن في المحافل الدولية كصوت للحق والاعتدال.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من جمعية الشباب للتنمية الثقافية.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في مشروع وطني يقوم على التحديث السياسي، والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، رغم ما يواجهه من تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية.

وأشار العيسوي إلى أن خارطة التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي تمثلان ركيزتين أساسيتين للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد المواقف تجاه القضايا العربية، شدد العيسوي على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات جلالة الملك، الذي يواصل جهوده المكثفة للدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ورفض أي حلول تمس بحقوقهم التاريخية، بما فيها التهجير أو التوطين أو الوطن البديل.

وأضاف أن “صوت الأردن كان حاضرًا ومدويًا خلال العدوان الأخير على غزة، حيث تحرك جلالة الملك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقف العدوان وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني”.

وأشار إلى أن الأردن يقف بحزم أمام محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ويرفض السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوّض فرص السلام العادل، مؤكدًا أن أي مساس بوضع القدس أو الحقوق الفلسطينية هو خط أحمر لا يمكن القبول به.

وقال العيسوي: “جلالة الملك عبّر بوضوح خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي، عن رفض الأردن المطلق لأي إجراءات تؤدي إلى تغيير هوية الأراضي الفلسطينية أو المساس بوضع القدس، والتشديد على أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”

وفي السياق ذاته، لفت العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تمثل صوت الإنسانية والعدالة في العالم، مشيدًا بمساعيها في الدفاع عن القيم الأردنية، وتعزيز صورة الأردن.

كما قدر عاليًا المواقف المشرفة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ودوره المتقدم في القضايا الوطنية والإنسانية، قائلًا: “سمو ولي العهد يمثل امتدادًا للقيادة الهاشمية الحكيمة، ويحظى بثقة الشباب الأردني، لدوره في تحفيز المشاركة، وتكريس روح المبادرة والمسؤولية”.

وفي مداخلاتهم، أكد المتحدثون عن دعمهم الكامل لتوجهات جلالة الملك ومواقفه، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن مصالح الأردن، وثوابت الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك، مؤكدين أنهم سيبقون الجنود الأوفياء في خندق الوطن. واستعرضوا في مداخلاتهم أهداف البرامج التي تم تنفيذها من خلال الجمعية وشركائهم في مجالات متعددة، والتي في أغلبها تستهدف الشباب لتمكينهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.