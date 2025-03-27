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نادي العاملين في جامعة فيلادلفيا ينظم سلسلة إفطارات رمضانية لمنتسبيه في محافظات عمان وإربد وجرش

منذ 20 ثانية
نادي العاملين في جامعة فيلادلفيا ينظم سلسلة إفطارات رمضانية لمنتسبيه في محافظات عمان وإربد وجرش

وطنا اليوم:في أجواء تسودها الألفة والمودة، نظم نادي العاملين في جامعة فيلادلفيا إفطارات رمضانية لمنتسبيه، شملت محافظات عمان وإربد وجرش، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية.
وشهدت اللقاءات الرمضانية أجواء مميزة من التفاعل بين الحاضرين، حيث تبادلوا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، كما تخلل الإفطارات بعض الفعاليات الاجتماعية والكلمات الترحيبية التي عبرت عن أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين الزملاء خارج إطار العمل الرسمي، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية داخل الجامعة.
وأعرب منتسبي النادي من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أتاحت لهم فرصة الالتقاء والتواصل، مشيدين بجهود نادي العاملين في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعكس روح الانتماء والتعاون بين الجميع، مشيرين إلى أن شهر رمضان الكريم يمثل فرصة مثالية لتعزيز قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع الجامعي، وتأكيدًا على روح التآخي والتواصل الاجتماعي بين العاملين في الجامعة.
ويأتي هذا النشاط ضمن نهج جامعة فيلادلفيا في دعم وتعزيز بيئة العمل التفاعلية بين موظفيها وأكاديمييها، حيث تحرص الجامعة على إقامة فعاليات مجتمعية دورية تسهم في تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين العاملين فيها.


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