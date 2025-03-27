بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ترمب يعلن القبض على زعيم عصابة خطيرة

منذ دقيقتان
ترمب يعلن القبض على زعيم عصابة خطيرة

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السلطات الأمنية الأمريكية اعتقلت زعيم عصابة MS-13 (مارا سالفاتروتشا) الخطيرة.
وأعلن ترمب على شبكة “Truth Social” قائلا: “لقد تم للتو القبض على قائد رئيسي لـ MS-13. لقد أصبح توم هومان (المسؤول عن أمن الحدود الأمريكية) نجما كبيرا!”.
وذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي أن المجرم المزعوم اعتقل في ولاية فيرجينيا ويبلغ من العمر 24 عاما. وبحسب القناة، تخطط السلطات قريبا للكشف عن اسم المشتبه به والإبلاغ عن أنه أحد القادة الثلاثة الرئيسيين لـ MS-13 في الولايات المتحدة.
تعتبر مارا سلفاتروتشا جماعة ذات أغلبية سلفادورية تنشط في كل من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وفي وقت سابق، أدرجت السلطات الأمريكية “MS-13″، إلى جانب سبع جماعات إجرامية كبرى أخرى في أمريكا اللاتينية، في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

ليندو للتمويل تدعم موائد الرحمن في تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

20:19

فصائل المقاومة والعشائر يحذرون من أصوات أذناب الاحتلال

20:00

وفاة عشريني إثر حادث سير في إربد

19:51

إدارة التأمين الصحي المدني تبادر بكسوة عيد في مؤسسة الحسين الإجتماعية

19:45

ليندو للتمويل تدعم موائد الرحمن في تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

19:37

الفوسفات تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار

19:34

الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية في غزة

19:28

الجيش السوداني يمشّط الخرطوم والدعم السريع يتحدث عن إعادة انتشار

16:54

ختام بطولة الجاليات “الرمضانية” لخماسي كرة القدم في عمان الاهلية

16:52

عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم أبناء المجتمع المحلي في البلقاء

16:45

الأردن يستعيد قطعا أثرية من الولايات المتحدة

16:39

الإحصاءات العامة: 520% نمو الصادرات الأردنية إلى سوريا

وفيات
وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025