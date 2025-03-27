الفوسفات تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار

وطنا اليوم:أفصحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية عبر موقع هيئة الأوراق المالية، عن كسبها قرارا قطعيا برد الدعوى المقامة عليها من قبل الشركة الأردنية للتنمية الاقتصادية والتجارة (كوميدات)، وشركة مناجم لتطوير التعدين بقيمة 50 مليون دينار بدل الضرر وبدل فوات المنفعة والكسب الفائت.

وذكر الإفصاح أنه وبتاريخ 2025/02/23 أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها في الدعوى والذي قضى برد الدعوى لعدم استناد المطالبة إلى أساس قانوني.

واكتسب الحكم الدرجة النهائية لمرور المدة المقررة قانوناً للطعن بالحكم دون أن يقدم أي طعن عليه.