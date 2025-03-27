ختام بطولة الجاليات “الرمضانية” لخماسي كرة القدم في عمان الاهلية

وطنا اليوم:اختتمت في جامعة عمان الاهلية يوم الثلاثاء الموافق 25-3- 2025 منافسات بطولة الجاليات “الرمضانية” لخماسي كرة القدم، والتي نظمها قسم النشاط الرياضي والأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة على ملاعب الخماسي في الجامعة ، وبمشاركة ما يزيد على (60) طالباً يمثلون (5) فرق (مصر 1، مصر 2، العراق، فلسطين، السعودية).

حيث تمكن فريق الجالية المصرية (1) من حصد لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الجالية الفلسطينية، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بنتيجة (2-1)، وحقق فريق الجالية الفلسطينية المركز الثاني فيما حقق فريق الجالية المصرية (2) المركز الثالث.

وفي الختام قام راعي البطولة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بحضور نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس ومساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصام السحار وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وجمع غفير من الطلبة.

وتهدف هذه البطولة الى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الطلبة من مختلف الجنسيات الدارسين في جامعة عمان الاهلية