بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

ختام بطولة الجاليات “الرمضانية” لخماسي كرة القدم في عمان الاهلية

منذ دقيقتان
ختام بطولة الجاليات “الرمضانية” لخماسي كرة القدم في عمان الاهلية

وطنا اليوم:اختتمت في جامعة عمان الاهلية يوم الثلاثاء الموافق 25-3- 2025 منافسات بطولة الجاليات “الرمضانية” لخماسي كرة القدم، والتي نظمها قسم النشاط الرياضي والأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة على ملاعب الخماسي في الجامعة ، وبمشاركة ما يزيد على (60) طالباً يمثلون (5) فرق (مصر 1، مصر 2، العراق، فلسطين، السعودية).
حيث تمكن فريق الجالية المصرية (1) من حصد لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الجالية الفلسطينية، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بنتيجة (2-1)، وحقق فريق الجالية الفلسطينية المركز الثاني فيما حقق فريق الجالية المصرية (2) المركز الثالث.
وفي الختام قام راعي البطولة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بحضور نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس ومساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصام السحار وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وجمع غفير من الطلبة.
وتهدف هذه البطولة الى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الطلبة من مختلف الجنسيات الدارسين في جامعة عمان الاهلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم أبناء المجتمع المحلي في البلقاء

16:45

الأردن يستعيد قطعا أثرية من الولايات المتحدة

16:39

الإحصاءات العامة: 520% نمو الصادرات الأردنية إلى سوريا

16:35

منتخب السيدات في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا

16:16

وزارة الخارجية والبريد الأردني يوقعان اتفاقية تقديم خدمات قنصلية خارج المملكة

16:12

النائب ابوغوش تطالب بمنع عرض فيلم بمشاركة مجندة إسرائيلية

16:07

الأمانة تعلن دوام المسالخ والسوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر

15:58

60 % نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الإيمان الحكومي

15:39

وفاة 6 أجانب في غرق غواصة سياحية بمصر

15:18

أسواق الاستهلاكية المدنية تعمل الجمعة بجميع فروعها

15:15

الأردن يخطو نحو استثمار تجاري في رمال السيليكا بنقاوة 99.97%

15:04

بنك القاهرة عمان يرعى حفل افطار مركز زها للأطفال الأيتام

وفيات
وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025