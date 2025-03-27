عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم أبناء المجتمع المحلي في البلقاء

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية حملتها الخيرية “بصمة خير في شهر الخير” خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى دعم ومساندة الأسر العفيفة في محافظة البلقاء. الحملة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع وكلية إدارة الضيافة والسياحة، امتدت من 11 مارس وحتى 26 مارس 2025.

تم من خلالها توزيع الطرود الغذائية والجبنة على أكثر من 500 أسرة عفيفة، بالتعاون مع عدة مؤسسات مدنية واتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة البلقاء ونشطاء اجتماعيين في المحافظة.

أما الجزء الثاني من الحملة، فقد خصص لدعم الأطفال الأيتام، حيث تم تقديم كسوة لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى تنظيم إفطارات رمضانية على مدار أربعة أيام، شملت وجبات مميزة بالتعاون مع كلية إدارة الضيافة والسياحة، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 700 طفل يتيم. كما تم تخصيص يوم خاص لعدد 100 طفل من أطفال غزة وعائلاتهم الذين يتلقون العلاج في الأردن، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وتضمنت الإفطارات فقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا، مما ترك أثرًا طيبًا في نفوس الأطفال وعائلاتهم. وشارك في هذه الحملة الخيرية أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، إضافة إلى عدد كبير من طلبة الأندية الطلابية.

من جهته، أعرب الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، عن شكره لإدارة الجامعة ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، على جهودهما ودعمهما المستمر لخدمة المجتمع المحلي.