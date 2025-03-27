الإحصاءات العامة: 520% نمو الصادرات الأردنية إلى سوريا

وطنا اليوم:ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا في الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 520% لتصل إلى 18,593 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 2,995 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية.

وأظهرت البيانات، انخفاض المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت 9%، وبلغت قيمتها 4,758 مليون دينار، مقارنة بـ 5,207 مليون دينار في كانون الثاني 2024.

وتشهد الحركة تجارية بين الأردن وسوريا، نشاطا متزايدا منذ إعادة فتح المعابر في كانون الأول من العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.

وبعد إعادة فتح معبر جابر بين البلدين، أصدر الأردن قرارات تسهيلية، كإعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، وإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة، بعد أن ألغى الجانب السوري جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على المعبر.

وكانت وزارة الداخلية، قد قررت إدامة العمل بالمعبر على مدار 24 ساعة يوميا، بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار، ودعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة، وحركة نشطة للمسافرين.