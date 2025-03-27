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وزارة الخارجية والبريد الأردني يوقعان اتفاقية تقديم خدمات قنصلية خارج المملكة

منذ دقيقتان
وزارة الخارجية والبريد الأردني يوقعان اتفاقية تقديم خدمات قنصلية خارج المملكة

وطنا اليوم:وقع الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، والمديرة العامة لشركة البريد الأردني هنادي الطيب، الخميس، اتفاقية تقديم الخدمات القنصلية خارج الأردن، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية من تصديق واستلام وتسليم جوازات السفر وخدمات تصديق الوثائق الرسمية للمواطنين الأردنيين وطالبي الخدمة في السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، بما ينعكس على توفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان الحصول على أفضل الخدمات لهم.
وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية في كل من الولايات المتحدة، وكندا، والسعودية، على أن يجري النظر في إمكانية التوسع في تقديم الخدمات على مستوى العالم في المرحلة الثانية.


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