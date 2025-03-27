بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النائب ابوغوش تطالب بمنع عرض فيلم بمشاركة مجندة إسرائيلية

منذ دقيقة واحدة
النائب ابوغوش تطالب بمنع عرض فيلم بمشاركة مجندة إسرائيلية

وطنا اليوم:وجّهت النائب نور أبوغوش كتابا إلى مدير هيئة الإعلام طلبت فيه منع عرض فيلم “Snow White” في الأردن، وذلك بعدما أعلنت بعض دور السينما عزمها بدء عرضه في الأردن اعتبارا من 17 نيسان القادم.
وبررت أبوغوش طلبها بمشاركة الممثلة غال غادوت، المجندة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمعروفة بمواقفها الداعمة له، وتورطها في حملات ترويجية لتبرير جرائمه، لا سيما عقب اطلاق معركة طوفان الأقصى، وما تلاها من عدوان على الشعب الفلسطيني، حيث قدمت عدداً من المقاطع الترويجية والمقابلات لتقديم سردية كاذبة حول قيام أفراد من أهل غزة باغتصاب الأسرى الصهاينة وغيرها من التهم التي لا تمت للواقع بصلة، ودعت العالم جميعه لدعم اعتداءات الاحتلال.
وأكدت أبو غوش ضرورة منع عرض الفيلم في الأردن، وذلك انسجاماً مع كلّ القيم الوطنية، وتمسكاً بإرث الكرامة ووجدان شعبنا وقيمنا وموقف الدولة تجاه الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:07

الأمانة تعلن دوام المسالخ والسوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر

15:58

60 % نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الإيمان الحكومي

15:39

وفاة 6 أجانب في غرق غواصة سياحية بمصر

15:18

أسواق الاستهلاكية المدنية تعمل الجمعة بجميع فروعها

15:15

الأردن يخطو نحو استثمار تجاري في رمال السيليكا بنقاوة 99.97%

15:04

بنك القاهرة عمان يرعى حفل افطار مركز زها للأطفال الأيتام

15:00

غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء الكروكات

13:53

البرامجية السياسية بوابة المكنكنة و الفكفكة للأحزاب الأردنية الكلاسيكية

13:51

حمايه مصادر المياه واثرها على بيئه الاستثمار في الاردن

13:48

الملكة تقيم مأدبة إفطار لعدد من نشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

13:44

جاكرتا تنفي برنامج تجريبي إسرائيلي لتهجير 100 غزي للعمل بإندونيسيا

12:44

مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “نافس”

وفيات
وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025