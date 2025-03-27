النائب ابوغوش تطالب بمنع عرض فيلم بمشاركة مجندة إسرائيلية

وطنا اليوم:وجّهت النائب نور أبوغوش كتابا إلى مدير هيئة الإعلام طلبت فيه منع عرض فيلم “Snow White” في الأردن، وذلك بعدما أعلنت بعض دور السينما عزمها بدء عرضه في الأردن اعتبارا من 17 نيسان القادم.

وبررت أبوغوش طلبها بمشاركة الممثلة غال غادوت، المجندة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمعروفة بمواقفها الداعمة له، وتورطها في حملات ترويجية لتبرير جرائمه، لا سيما عقب اطلاق معركة طوفان الأقصى، وما تلاها من عدوان على الشعب الفلسطيني، حيث قدمت عدداً من المقاطع الترويجية والمقابلات لتقديم سردية كاذبة حول قيام أفراد من أهل غزة باغتصاب الأسرى الصهاينة وغيرها من التهم التي لا تمت للواقع بصلة، ودعت العالم جميعه لدعم اعتداءات الاحتلال.

وأكدت أبو غوش ضرورة منع عرض الفيلم في الأردن، وذلك انسجاماً مع كلّ القيم الوطنية، وتمسكاً بإرث الكرامة ووجدان شعبنا وقيمنا وموقف الدولة تجاه الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.