الأمانة تعلن دوام المسالخ والسوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى، أن دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلة عيد الفطر المبارك ، يوميا من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء.

وقالت إن دائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بجميع أنواعها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال عطلة العيد.

كما أعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وسيجري استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد على أن يستأنف العمل كالمعتاد صباح اليوم الثالث في السوق.