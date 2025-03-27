60 % نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الإيمان الحكومي

وطنا اليوم:اختتم وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، جولته في محافظة عجلون اليوم الخميس بتفقد سير العمل في مشروع المبنى الجديد ‏ضمن مستشفى الإيمان الحكومي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 60%. ‏

ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة في الربع الثالث من العام الجاري، بعد استكمال مبنى مكون من 6 ‏طوابق يشمل قاعات تعليمية ومسرحًا وأقسام إدارة ومواقف سيارات بسعة 200 موقف، بالإضافة إلى ‏إنشاء مهبط للطائرات وخزان تجميعي.‏

وتفقد الوزير عددًا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة عجلون، حيث التقى في دار المحافظة نواب عجلون ومسؤوليها بحضور المحافظ نايف الهدايات. وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع المشاريع المنفذة، إضافةً إلى تلك المطروحة لهذا العام والمقرر تنفيذها قريبًا، مع التأكيد على التزام الوزارة بأفضل المواصفات والمدد الزمنية المحددة.

وشدد على ضرورة استكمال المشاريع المطروحة قبل نهاية العام لتجنب إعادة المخصصات المالية إلى وزارة المالية.

وأشار إلى تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق مع مجالس المحافظات، ما أدى إلى استكمال نسبة كبيرة من المشاريع خلال العامين الماضي والجاري.

ووجه أبو السمن لإعداد دراسة تنفيذ توسعة طريق وادي الطواحين، الذي خُصص له 1.5 مليون دينار من مجلس المحافظة، فيما تسعى الوزارة لتأمين باقي المبلغ من الخزينة.

وشملت جولة الوزير الاطلاع على طريق عرجان، حيث وجه بالبدء الفوري في معالجة المواقع المهددة بالانجراف وتحسين المنعطفات الحادة.