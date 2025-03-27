وفاة 6 أجانب في غرق غواصة سياحية بمصر

وطنا اليوم:تعرضت غواصة سياحية للغرق في مياه البحر الأحمر بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، كانت تقل قرابة 45 شخصاً.

فيما لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، بينما تمكنت الفرق من إنقاذ 29 شخصا كانوا على متنها في حصيلة أولية.

كما نقل 9 مصابين بينهم 4 حالات خطرة في الحادث إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

4 سياح روس

من جهته، أكد مكتب محافظ الغردقة أن الستة الذين لقوا حتفهم بغرق الغواصة “سندباد” قبالة سواحل المحافظة سياح أجانب، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

في حين أعلنت القنصلية الروسية مصرع 4 سياح روس.

وكانت مصادر ذكرت سابقا أن محافظ الغردقة اللواء عمرو حنفي انتقل إلى موقع الحادث، وطلب تقريرا مفصلا عن أسباب غرق الغواصة.

بدوره أعطى وزير السياحة شريف فتحي تعليمات مباشرة بضرورة توفير كافة الاحتياجات الطبية لجميع المصابين.

رحلة لتفقد الشعاب المرجانية

كما تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب بشكل كامل والاطلاع على الكشوفات الخاصة بصيانة الغواصة.

وتبين من الفحص أن الغواصة سندباد SINDBAD، كانت في رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

إلا أنها غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة في تلك الميدنة السياحية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة حادثاً من هذا النوع، فقد تعرضت سابقاً مراكب وغواصات للغرق بسبب الطقس أو عوامل مختلفة.