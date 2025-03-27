أسواق الاستهلاكية المدنية تعمل الجمعة بجميع فروعها

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام يوم غد الجمعة في جميع الأسواق من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا.

وبحسب بيان للمؤسسة، قال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

وحث القضاة، المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقا، والتي تشمل أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، وبنسب تخفيض تصل الى 7 بالمئة، والتي تنتهي مساء الأحد المقبل.

وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، ويمكن للمستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط (WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO) أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و(IOS) تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).