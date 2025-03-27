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الأردن يخطو نحو استثمار تجاري في رمال السيليكا بنقاوة 99.97%

منذ 3 دقائق
الأردن يخطو نحو استثمار تجاري في رمال السيليكا بنقاوة 99.97%

وطنا اليوم:تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، مشروع ترقية رمال السيليكا في منطقة دبة حانوت جنوبي المملكة، في خطوة تستهدف إعادة تقييم هذا الخام الاستراتيجي بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأكد الخرابشة أن الوزارة تسعى لتعزيز قطاع التعدين، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر استغلال خام السيليكا الذي يتمتع بنقاوة مرتفعة تزيد عن 99.9%، ما يجعله مطلوبًا في الصناعات المتقدمة مثل الزجاج فائق النقاء وأشباه الموصلات.
تبلغ مساحة المشروع 25 كم²، وتم حتى الآن حفر 12 بئرًا استكشافية وتحليل أكثر من 400 عينة، وسط مؤشرات إيجابية حول إمكانية استثمار هذه الثروة تجاريًا. وأوضح مدير الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، هشام الزيود، أن النتائج الأولية من مختبرات “نورث كارولينا” أظهرت وصول نسبة نقاوة السيليكا إلى 99.97%، وهي مستويات تنافسية عالميًا.
وتدرس الوزارة حاليًا عروضًا من مختبرات عالمية، مثل Anzaplan الألمانية وNorth Carolina الأمريكية وSinonine الصينية، لاستكمال تحليل العينات وإجراء دراسات تؤكد إمكانية استغلال هذه الثروة على نطاق تجاري واسع.
رمال السيليكا، المستخدمة في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، تُعدّ أحد الموارد الطبيعية التي تمتلك المملكة احتياطيات ضخمة منها.
ومع استمرار الدراسات وارتفاع نسب النقاوة المكتشفة، تفتح هذه النتائج الباب أمام استثمارات صناعية قد تعزز موقع الأردن كلاعب رئيسي في سوق السيليكا العالمية.


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