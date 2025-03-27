النوايسة من ديوان ابناء الكرك يستقبلون جاهة السلط ويجسدوا أسمى معاني الصفح والتسامح و يستبدلون عطوة الاعتراف “بالصلح”

وطنا اليوم – قدم الكركيون نموذجاً جديداً بالصفح والتسامح ، في إبرام صلح عشائري اكراماً لله والوطن والملك والجاهة المقدره ،،

فيما اشاد النائب معتز أبو رمان بالموقف النبيل الذي اتخذته عشيرة النوايسة من أبناء الكرك، حيث قررت استبدال عطوة الاعتراف بالصلح، في خطوة تعكس الصفح والتسامح والحكمة والمروءة وحرصهم على تعزيز الروابط الوطنية.

وكان النائب أبو رمان قد كُلف بالتحدث باسم عشيرة الدويكات الزيود (عباد الكرام) لأخذ عطوة اعتراف بوجه عشائر السلط وعشيرة أبو رمان خاصة، وذلك على إثر حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشاب راكان رائد محمد فلاح النوايسة. وأعرب أبو رمان عن عظيم شكره وامتنانه لهذا الموقف المشرف الذي يعكس أصالة عشائر الكرك وقيمهم النبيلة.

وقد جرت مراسم الصلح في ديوان أبناء الكرك بدابوق، بحضور نخبة من شيوخ ووجهاء الأردن، يتقدمهم سعادة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من النواب والشخصيات الوطنية، الذين أشادوا بحكمة عشيرة النوايسة وكرمهم في تغليب روح التسامح والمصلحة العامة.

وأكد الحاضرون أن هذه المصالحة، التي تمت في أجواء شهر رمضان المبارك، تُعد نموذجًا يُحتذى به في التسامح والعفو عند المقدرة، مشددين على أهمية هذه القيم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع.

وفي ختام الجاهة، تقدم الجميع بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن تبقى قيم الصفح والتسامح هي الأساس في حل النزاعات وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

هذا وشكر النائب ابو رمان وهو كفيل الوفاء الحضور الكريم جاهة و مستقبلين على مشاركتهم و جهودهم الخيره و منهم سعادة النائب ينال فريحات وسعادة الشيخ عناد النوايسة و الشيخ محمد العجوري ابو حمود والمختار احمد عبدالفتاح ابو رمان والشيخ عبدالله ابو عبود وسعادة النائب ايمن البداوي و سعادة النائب نمر سليحات وسعادة النائب ايمن ابو هنية و سعادة النائب ابراهيم الصرايره سعادة النائب طلال النسور وكل من حضر و ساهم في اصلاح ذات البين.