الملكة تقيم مأدبة إفطار لعدد من نشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله مساء أمس في قصر الحسينية مأدبة إفطار لعدد من نشميات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وفي بداية حديثها نقلت جلالتها تحيات جلالة الملك وقالت سيدنا حملني سلام خاص لكل واحدة منكن.

وأضافت كل واحدة هي مثال للعطاء وخدمة الوطن ومواقفكن سواء داخل الأردن أو خارجه بترفع الراس. وقد تكون من أجمل المشاهد التي نراها في الأردن وتميزه هي علاقة المواطن مع العسكري، هي علاقة طبيعية مبنية على الثقة والحب والاحترام للشعار العسكري. وحتى أغلب بيوتنا فيها عسكري أو عسكرية، أو شيء يربطنا بالجيش والأمن.

وقالت حفظكن الله ذخراً للوطن وسنداً لزملائكن وزميلاتكن في خدمة هذا الوطن، وكل عام وأنتم بخير، وسلامي للجميع بكل المواقع والوحدات.

وخلال الإفطار تجولت جلالتها بين الحضور وتبادلت معهن الحديث عن أحوالهن واطمأنت عن أوضاعهن وأسرهن.