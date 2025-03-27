مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “نافس”

وطنا اليوم:وقَّعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، مذكرةَ تفاهم مع الصندوقُ الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “نافس” التابعُ للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ممثلا برئيس اللجنة الإشرافية على الصندوق، الأمين العام للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي يوم أمس .

وحضر حفل التوقيع من الجامعة مستشار رئيس الجامعة، عميدة كلية الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة هديل الياسين، ومن الصندوق مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة، ومدير الصندوق المهندس معاذ العلاوين.

وتهدف المذكرةَ إلى تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها، وزيادة قدراتها التنافسية. وتتركز مجالات عملها في التدريب وبناء القدرات البشرية لمؤسسات القطاع الخاص في المجالات الإدارية والمالية ، من خلال تقديم الاستشارات الإدارية والمالية، وإجراء الدراسات لمشاريعها وبرامجها.

وقد أشاد أ.د. ساري حمدان بدور الصندوق والمجلس مؤكدا على أن الجامعة لا تقيم حواجز مع المجتمع المحلي، وتسعى إلى خدمته، وأنها لا تدَّخر جهداً في سبيل تمتين دورها في المسؤولية المجتمعية، ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أداء دورها الوطني.

وأوضح أ. د. مشهور الرفاعي على أن المجلس، ومن خلال الصندوق يسعى إلى دعم الشراكة بين قطاعات المجتمع، وربط الصناعة بالأكاديميا بشكل خاص، وتفعيل دور الجامعة كمؤسسة رائدة، ومنح مؤسسات القطاع الخاص فرصة الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل مؤثر.

وبيّن العلاوين أن المذكّرة تؤسس لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجامعة؛ لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات الأبحاث، مما سيُسهم في بناء بيئة اقتصادية تنافسية تدعم التطوير وتفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح المستدام.