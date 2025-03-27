وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر وأماكن المصليات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الفطر السعيد ستقام عند الساعة السابعة صباحا في المصليات العامة بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس، أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).

وأوضح البيان، أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.