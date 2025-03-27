جمارك السيارات.. ترامب يثير غضبا عالميا وتراجع أسهم الشركات

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة على الأراضي الأميركية، لافتا إلى أن التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الثاني من أبريل المقبل.

وأثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات غير الأميركية غضبا عالميا، وتهديدات بالرد، كما أدت إلى تراجع أسهم شركات صناعة السيارات الأميركية، كما أدى إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية.

طوكيو: كل الخيارات متاحة

ففي طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ بلاده تدرس “كلّ الخيارات” المتاحة أمامها لاتخاذ “تدابير مناسبة” ردّا على الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.

وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو “علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات”، علما بأنّ السيارات تمثّل حوالي ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

وأضاف أنّ “اليابان استثمرت بشكل كبير وخلقت فرص عمل كثيرة” في الولايات المتحدة و”هذا الأمر لا ينطبق على كل الدول”.

وتابع “نحن الدولة الأولى في الاستثمار في الولايات المتّحدة”.

كندا: الخطوة هجوم مباشر علينا

وفي تورنتو، ردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب على قرار ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنّعة في كندا، واصفا هذه الخطوة بأنّها “هجوم مباشر” على كندا.

وقال كارني “سندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا. وسندافع عنه معا”.

وأضاف أنّ هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25% “ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى”.

بروكسل تأسف وتدين

في بروكسل، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، التي أعلنها ترامب.

وقالت فون دير لاين في بيان: “أعبر عن بالغ أسفي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات”، ووصفت هذه الرسوم بأنها “سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأضافت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية، مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية”.

وتابعت: “بصفتنا قوة تجارية رئيسية ومجتمعا قويا يضم 27 دولة عضوا، سنعمل معا على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”. وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب و “التدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة” سيتم تقييمها الآن.

البرازيل لن تقف مكتوفة الأيدي

من جانبه، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس أنّ بلاده “لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي” أمام الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.

وقال لولا للصحفيين على هامش زيارة دولة إلى طوكيو “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين”.

وأضاف أنّ “البرازيل ستعتمد النهج الذي نعتقد أنه سيكون مفيدا لها”.

تراجع أسهم صناعات السيارات

أدّى قرار ترامب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية والأميركية والكورية.

وقد تكون الرسوم معقدة حتى بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، حيث إنها تحصل على المكونات التي تستخدمها من مختلف أنحاء العالم، مما يعني أنها ستواجه تكاليف أعلى ومبيعات أقل.

وانخفض سهم شركة جنرال موتورز حوالي 3 % في جلسة التداول بعد ظهر اليوم.

وتراجع سهم شركة صناعة السيارات الأميركية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 1.7% تقريبا، في حين تراجع سعر سهم منافستها فورد موتور كورب بنسبة 1.5% تقريبا.

وأدّى قرار ترامب كذلك إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية.

وقرابة الساعة 00:10 بتوقيت غرينيتش، تراجعت في بورصة طوكيو أسهم تويوتا بنسبة 3.72%، وميتسوبيشي بنسبة 3.70%، ونيسان بنسبة 3.2%، وهوندا بنسبة 2.77% بعد أن عوّضت الأخيرة قليلا خسارتها التي كانت قد وصلت إلى 3.1% قبل ذلك بدقائق.

وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالي 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).

وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10% من اليد العاملة في البلاد.