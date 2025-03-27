وزير يُخالف القانون بإحالته موظفاً على التقاعد المبكر؛

لنلاحظ كيف أن الكتاب المرفق يتضمن قراراً لوزير الشباب بإحالة أحد موظفي وزارة الشباب على التقاعد المبكر، وهو بالمناسبة أحد قيادات الوزارة. وهو قرار يتناقض مع قانون الضمان الاجتماعي أولاً، ثم مع نطام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!

ما أُحب أن ألفت إليه انتباه الوزير والأمين العام أن هذا ليس من صلاحيات أي منهما، وأن هذا القرار مشوب بعيب البطلان الموضوعي, بصفته صادراً عن مرجع غير مخوّل قانوناً بإحالة أي موظف على التقاعد المبكر. إذْ أن نص المادة (100/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لا تعطي أي صلاحية للمرجع المختص بالتعيين بالإحالة على التقاعد المبكر أو التنسيب بالإحالة على المبكر، وإنما تخوّل المرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف في حال استكماله لشروط التقاعد المبكر فقط.

ومن جهة أخرى، فإن الفقرة “أ” من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي واضحة في إعطاء الحق الكامل والخالص للمؤمّن عليه (الموظف) الذي تنتهي خدمته ويكون قد استكمل شروط التقاعد المبكر بأن يقدّم طلباً لمؤسسة الضمان لتخصيص راتب التقاعد المبكر له. وأن هذا الراتب لا يمكن أن يتم تخصيصه إلا بناءً على طلب بتقدم به المؤمّن عليه(الموظف) إلى المؤسسة.