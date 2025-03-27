بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

6 غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية غرب سوريا

منذ 48 ثانية
6 غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية غرب سوريا

وطنا اليوم:قال مصدر إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الخميس اللواء 110 في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا.
وأضاف أن 6 غارات متتالية استهدفت اللواء الذي يحتوي على زوارق حربية ومستودعات أسلحة للنظام السابق.
وأشار إلى أن طائرات استطلاع يعتقد أنها إسرائيلية ما زالت تحلق في أجواء المنطقة.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية”.
وأضافت أن الجهات المختصة في اللاذقية تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في المواقع المستهدفة.
ولم يصدر عن وزارة الدفاع السورية تعليق فوري على أحدث غارات تشنها إسرائيل على البلاد، كما لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عن الهجوم أو الهدف منه.
وقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي بسوريا، أمس الأول الثلاثاء، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة بالمدينة في ريف حمص.
وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل، منذ أشهر، غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وتزعم إسرائيل أنها تريد منع وصول أسلحة الجيش السوري السابق إلى يد السلطات الجديدة في دمشق.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
واستغلت إسرائيل الوضع الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة العازلة مع سوريا وكامل جبل الشيخ وتوغلت في مناطق جديدة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:32

أمانة عمّان تتعامل مع منتحلي شخصية عمال وطن يستجدون المواطنين

09:28

التنمية السياسية والتحديث السياسي

09:26

كل عام وسنديانة الصحافة الورقية بألف خير

09:21

15 ألف أسرة جديدة ستنتفع من خدمات صندوق المعونة

09:15

اعتقال المفتي السابق أحمد حسون أثناء محاولته الفرار من سوريا

03:03

التطوع المؤسسي: كيف يمكن تحويل العطاء الأردني إلى تنمية مستدامة؟

02:12

استشهاد الناطق باسم حركة حماس في غزة

00:07

الذكرى الأولى لرحيل المرحومة الحاجة أم رائد النسور

23:36

فرسان المايكات وثوار البكبات !!

23:03

تعقيب ” صريح ” على مقالة الأستاذ أحمد سلامة ” الإخوان المسلمون، مسألة ام مشكلة وطنية “!!!

21:57

الملك: ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظ الأردن

20:54

الأردنيون يحيون ليلة القدر في 7500 مسجد

وفيات
وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله