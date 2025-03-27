15 ألف أسرة جديدة ستنتفع من خدمات صندوق المعونة

وطنا اليوم:عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، لمناقشة جهود صندوق المعونة الوطنية في تمكين الأسر المنتفعة اقتصاديا، بمشاركة مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة.

وتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها برامج المساعدات النقدية المتكررة والطارئة للأسر المحتاجة، إلى جانب رفع سوية الأسر المنتفعة من المساعدات النقدية من خلال التمكين الاقتصادي.

وأوضحت شنيكات خلال اللقاء أن الصندوق يعنى بتقديم الرعاية للأسر المحتاجة وتمكينها اقتصاديًا؛ مضيفةً أن الصندوق يقدم برامج معونات شهرية تستهدف الفقراء غير القادرين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام والمسنين.

كما يقدم أيضًا برنامج الدعم النقدي الموحد الذي أُطلق عام 2019، ووسع شريحة الشمول بإضافة فئة الفقراء العاملين.

وأشارت إلى وجود برنامج مساعدات طارئة للاستجابة للصدمات والأزمات، بالإضافة إلى برنامج تأهيل جسماني يساعد على توفير معدات طبية تُتيح للمحتاجين ممارسة حياتهم.

وأوضحت شنيكات أن 235 ألف أسرة تنتفع من خدمات صندوق المعونة؛ ومع نهاية هذا العام ستُضاف 15 ألف أسرة جديدة.

كما أشارت إلى أن الإناث يشكلن 57 بالمئة من إجمالي المستفيدين من البرنامج، ما يعكس التركيز الكبير على الفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال.

وبينت أن صندوق المعونة يستخدم أنظمة مالية رقمية لتحويل المساعدات النقدية إلى المستفيدين، مما يقلل الحاجة للتعاملات النقدية الفعلية؛ وذلك عبر المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المعتمدة في البريد الأردني والحسابات البنكية، ما يضمن إيصال المساعدات للمنتفعين بكل سهولة وخصوصية وكرامة.

وأوضحت أن الصندوق يعمل على تعزيز مهارات المنتفعين القادرين على العمل، من خلال برامج تدريب مهني فعالة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل؛ مشيرة إلى تدريب 1119 منتفعًا من الصندوق في قطاعات مختلفة ضمن سياسة التمكين الاقتصادي التي ينتهجها.

ولفتت إلى تبني سياسات جديدة تتلاءم مع الظروف الصعبة للأسر الفقيرة، من خلال التمكين الاقتصادي، مؤكدة أهمية توعية الأسر المتلقية للمساعدات بجدوى البحث عن تدريب نوعي متخصص يؤهل أفرادها للحصول على عمل يرفع مستوى الأسرة المعيشي ويساعدها على التحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج.

وأشارت إلى أن 551 أسرة تجاوزت عتبة الفقر، ما أدى إلى تخريجها من دائرة الانتفاع إلى الاعتماد على الذات، بينما لا يزال 820 فردًا ضمن دائرة الانتفاع، نظرًا لاستمرار انطباق الشروط عليهم رغم التحاق أحد أفراد الأسرة بالعمل عبر منصة التشغيل.

وأكدت التزام الصندوق بالتمكين الاقتصادي للمنتفعين عبر برامجه المختلفة، وتوفير بيئة تدريبية مشجعة تشمل تغطية تكاليف التدريب ومنح بدل مواصلات بقيمة 50 دينارًا شهريًا، إضافة إلى فترة سماح تمتد عامًا لإعفاء الدخل الناتج عن العمل من الاحتساب، وعامين لبرامج التشغيل الذاتي.

وأشارت شنيكات إلى أنه تم اليوم إطلاق خدمة “لمن يهمه الأمر” إلكترونية للتسهيل على طالبي الخدمة ومنتفعي الصندوق في الحصول على وثيقة تبين انتفاع طالب الخدمة من الصندوق؛ موضحةً أن الخدمة الجديدة جزء من برنامج التحول الرقمي في خدمات الصندوق، الذي شهد نقلة نوعية خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال الدكتور النوايسة إن منتدى التواصل الحكومي يعد جزءًا من سياسة التواصل والانفتاح التي تنتهجها الحكومة مع الإعلام، الذي يقوم بدور كبير في إيصال المعلومات للمواطنين ونقل خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات الحكومية للجمهور.

وذكر أن صندوق المعونة من أهم المؤسسات الوطنية التي تساهم في دعم الأفراد والأسر المحتاجة والمستحقة، موضحًا أن الصندوق قدم لمدة 41 عامًا خدماته لمساعدة الأسر المحتاجة من خلال الرواتب الشهرية والمعونات، وتمكينهم ونقلهم من حالة العوز إلى الإنتاج.