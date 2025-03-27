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المغرب يُسلم الجزائر مطلوباً في قضية التهريب الدولي للمخدرات

27 مارس 2025
المغرب يُسلم الجزائر مطلوباً في قضية التهريب الدولي للمخدرات

وطنا اليوم_أشرفت السلطات الأمنية في المغرب، اليوم الأربعاء، على تسليم مواطن جزائري مطلوب للسلطات الجزائرية في قضية جنائية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

 

وجرت عملية التسليم عبر المنفذ الحدودي “زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي بمغنية”، شرق مدينة وجدة، في إطار معاهدة تسليم المجرمين التي تنظمها الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

 

 

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت الجزائري المعني في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات، حيث قضى سنتين حبسا نافذا في المغرب، قبل أن يصدر قرار قضائي بتسليمه للسلطات الجزائرية بناء على طلب التسليم الصادر عنها.

 

وذكرت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر مطلعة أن “المواطن الجزائري الذي جرى تسليمه يدعى محمد، ويبلغ 31 سنة، وقد كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات”.


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