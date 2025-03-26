وفاة سيدة وابنها إثر سقوط مركبتهما في سد كفرنجة

وطنا اليوم:لقيت سيدة وابنها مصرعهما، مساء اليوم، في حادث مأساوي إثر سقوط مركبتهما في مياه سد كفرنجة بمحافظة عجلون، وذلك قبل لحظات من موعد الإفطار، وفقا لمصادر محلية.

ووفق مصادر محلية، فقد فقدت السيدة السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها وسقوطها في السد. وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تمكنت بعد جهود مكثفة من انتشال جثتي الضحيتين.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابساته، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة في المناطق القريبة من السدود والطرق الخطرة، لا سيما مع ازدياد الحركة المرورية قبيل الإفطار.