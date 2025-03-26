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البرهان من القصر الرئاسي: الخرطوم الآن حرة

منذ 45 ثانية
البرهان من القصر الرئاسي: الخرطوم الآن حرة

وطنا اليوم:أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري أن”الخرطوم حرة”.
وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع.
وسيطر الجيش السوداني اليوم الأربعاء على مطار الخرطوم الدولي ومواقع إستراتيجية أخرى في المدينة، وأكد أنه تمكن من هزيمة قوات الدعم السريع.
وبعيد استعادة المطار، قال قائد في الجيش السوداني إن المعارك لن تتوقف، وإن القوات المسلحة مستمرة إلى دارفور (غرب) وكردفان (وسط).
وأضاف القائد العسكري أن الدعم السريع مهزوم ولم ينسحب.
وكانت مصادر تحدثت عن هروب جماعي لعناصر الدعم السريع عبر جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، وذلك بعيد توغل الجيش في المنطقة التي تعد آخر معقل رئيسي للدعم السريع بالخرطوم.
كما قالت مصادر ميدانية إن الجيش سيطر على مكاتب إدارة استخبارات الدعم السريع بشرق الخرطوم.
وفي وقت سابق اليوم، أكد قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني السيطرة على المطار الذي ظل لأشهر طويلة في قبضة الدعم السريع.
وبالتزامن مع استعادة المطار، سيطر الجيش على مدخل مدينة جبل أولياء جنوبي الخرطوم وحاصرها من كل الاتجاهات.
وقال الجيش إنه تمكن خلال الساعات الماضية من السيطرة على معظم أحياء شرق وجنوب الخرطوم وإن قواته تنتشر في الشوارع الرئيسية بالعاصمة.
وكان الإعلام العسكري السوداني قال إن سلاح المدرعات سيطر فجر اليوم الأربعاء على مقر الميناء البري بضاحية الصحافة شرقي الخرطوم.
وأضاف أن قوات الجيش سيطرت أيضا على مباني كلية الهندسة بجامعة السودان وأحياء النزهة والصحافة.
كما قال الإعلام العسكري إن القوات أحكمت قبضتها على الجهة الغربية من كوبري المنشية، في حين قالت مصادر إن الجيش يقترب من إحكام سيطرته على جسر سوبا من ناحية الغرب.
وفي تطور متزامن، قال مصدر في الجيش السوداني إن الجيش استعاد مصنع اليرموك الحربي ومعسكر طيبة للدعم السريع، وبدأ الانتشار في منطقة الكلاكلات جنوبي الخرطوم.
كما قالت مصادر إن الجيش استعاد مدينة الباقير ومقر اللواء الأول مدرعات فيها جنوب الخرطوم، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بأن الجيش السوداني بدأ عمليات عسكرية في محلية أم رمتة غربي النيل الأبيض.


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