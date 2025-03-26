وطنا اليوم:عملية نوعيه تجرى للمره الأولى في مستشفى إربد الإسلامي والقطاع الخاص؛ وهي استكشاف بطني طارئ بواسطه المنظار الجراحي لإصلاح ثقب في الإثني عشر عبر ثلاث ثقوب صغيره بدلاً من فتح البطن جراحيا ، حيث تعتبر هذه العمليه من العمليات الجراحية المتقدمه والدقيقه

وأجرى الدكتور أحمد فاروق الهزايمة /أخصائي الجراحة العامه والمنظار عملية استكشاف بطني طارئة بواسطه المنظار الجراحي لمريض يبلغ من العمر 26 عامًا، بعد ان تم تشخيص الحالة بعد فحوصات طبية دقيقة، حيث تبين وجود ثقب في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الإثني عشر).

يُعتبر الثقب في الإثني عشر من المضاعفات الخطيرة لقرحة المعدة و الجرثومه الحلزونية واستخدام المسكنات الغير ستيروديه ، ويتسبب الثقب في تسرب محتويات المعدة إلى تجويف البطن، مما يهدد حياة المريض إذا لم يتم التدخل الجراحي الفوري، بعد فتح تجويف البطن من خلال عملية الاستكشاف بواسطه المنظار الجراحي حيث تم تحديد مصدر الثقب بدقة. من بعدها تم إصلاح الثقب بشكل فعال، بالإضافة إلى تنظيف جدار البطن وغسل البطن لإزالة أي تلوث ناتج عن التسرب.

وتتميز الجراحه بواسطة المنظار عن الجراحه التقليديه بجروح اصغر وعوده الى الحياه بشكل اسرع ، والم اقل ولكنها تعتبر دقيقه جدا وبحاجه الى ممارسه ومهاره من قبل الجراح

و أفاد الدكتور أحمد الهزايمه بأن حالة المريضة في تحسن وقد خرج من المستشفى بعد وضعه تحت المراقبه لمده 72 ساعة دون مضاعفات.

ووجه الشكر لمستشفى إربد الإسلامي لتوفير الجاهزية الكامله لعمل مثل هذه الحالات النوعيه من غرف عمليات حديثه و متقدمه وطواقم طبيه مدربه للتعامل بكل احترافيه