30 شركة أدوية في الأردن لها 20 مصنعا في 11 دولة

وطنا اليوم:أشارت أمين عام جمعية منتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، إلى وجود 30 شركة أدوية في الأردن، تملك 20 مصنعا موزعة في 11 دولة.

وذكرت، أن قطاع الأدوية يُشغل نحو 7 آلاف موظف بشكل مباشر و50 ألف موظف غير مباشر في القطاعات المرتبطة، مشيرة إلى أن الأردن من أكبر الأسواق التصديرية لدى السعودية، والعراق، وأميركا، الإمارات والجزائر.

جاء ذلك خلال بحث لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مع جمعية منتجي الأدوية برئاسة طارق دروزة، واقع قطاع الأدوية في الأردن وأبرز تحديات القطاع.

وقال العين الحسبان، إن اللقاء جاء انطلاقا من أهمية مواكبة التطورات في قطاع الأدوية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة مواءمة رؤى الجمعية مع رؤى التحديث الاقتصادي، والمساهمة في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاستدامة في الرعاية الصحية .

وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى الوقوف على العقبات التي تواجه الصناعة الدوائية المحلية، والعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة التشريعية منها.

من جانبه، قدم دروزة، عرضًا شاملاً حول واقع صناعة الأدوية في الأردن، مشيرًا إلى أن الأردن يعد من أبرز مراكز صناعة الأدوية في المنطقة.

وبيّن أن صناعة الأدوية المحلية تسهم بشكل كبير في توفير الأدوية للقطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن الأردن أخذ مكانة عالمية في صناعة الأدوية، من خلال تطبيقه للمعايير العالمية في صناعة الأدوية.

وتطرق دروزة إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الأدوية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للصناعة الدوائية المحلية، بما يضمن استمراريتها وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.