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تطور خطير .. الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين

منذ دقيقة واحدة
تطور خطير .. الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، للفلسطينيين بشكل كامل، بما في ذلك أروقته وساحاته وأقسامه كافة، كما كان يتم في ليلة القدر المباركة، كل عام.
وأوضح نجم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل رفضه فتح الباب الشرقي للحرم للمرة الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، ويكتفي بفتح بعض أقسام الحرم أمام المسلمين دون تسليم إدارة “الإبراهيمي” بالكامل، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الفلسطينيين في إدارة هذا المكان المقدس.
وأكد أن إدارة الحرم لا تقبل أن يتم استلامه منقوصا من أحد أجزائه أو أقسامه الرئيسية المهمة، مشيرا إلى أن ما يمارسه الاحتلال في “الإبراهيمي” يعتبر تصرفا تعسفيا وخطيرا، ويشكل سابقة غير مقبولة في هذا الموقع المبارك، ويعد استفزازا لمشاعر المسلمين.
ودعا نجم، أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والمرابطة في الحرم الإبراهيمي، لتأكيد الوجود الفلسطيني والإسلامي في هذا المكان المقدس، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الأمثل لمواجهة الاحتلال الغاشم في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بكامل قاعاته وساحاته ومرافقه لإدارة الأوقاف، كما هو متعارف عليه في أيام الجمع من شهر رمضان من كل عام.
في خطوة خطيرة وغير مسبوقة، في حجمها وتوقيتها في شهر رمضان المبارك، ضمن خطة ممنهجة لعرقلة فتح الحرم بقاعاته وساحاته كافة بشكل كامل للمسلمين.


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