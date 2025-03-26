بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إسرائيل تزعُم:إندونيسيا أول دولة تستقبل دفعة من المهاجرين الغزيين

منذ دقيقة واحدة
إسرائيل تزعُم:إندونيسيا أول دولة تستقبل دفعة من المهاجرين الغزيين

وطنا اليوم:زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية أن “مائة من سكان غزة غادروا أرض قطاع عزة أمس الثلاثاء للعمل في إندونيسيا في مجال البناء على الأرجح”.
وأشارت القناة إلى أن الحديث يدور عن تجربة أولية تحت رعاية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة اللواء غسان عليان ضمن الخطة لتشجيع الهجرة الطوعية.
وأكد التقرير أن أي شخص يغادر قطاع غزة للعمل في الخارج له الحق في العودة حسب القانون الدولي، ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو تشجيع الهجرة والاستقرار طويل الأمد في الخارج، وهو أمر يعتمد على سياسات الحكومة الإندونيسية.
وحسب التقرير، فإن إطلاق المشروع التجريبي سبقته مشاورات مع الحكومة الإندونيسية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، مما استلزم إنشاء قناة اتصال بين الجانبين، وإذا ما نجح المشروع، فستتولى إدارة الهجرة، التي أسسها وزير الدفاع الإسرائيلي مسؤولية الإشراف عليه مستقبلا.
وأشار القناة إلى توقعات إسرائيلية أن تتزايد أعداد الغزيين الذين يسعون الى الخروج من القطاع في ظل الحرب الدائرة والأوضاع المعيشية الكارثية، والاحتجاجات على استمرار حكم “حماس” للقطاع، مثل المظاهرات التي شهدتها مناطق بيت لاهيا وخان يونس والمواصي أمس الثلاثاء.
وكانت إسرائيل أعلنت مؤخرا عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.
وأثار هذه الخطوة الإسرائيلية إدانات شديدة فلسطينيا وعربيا، تقول إن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية تعد تهجيرا قسريا وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:27

بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة البنك الأردني الكويتي يرعى حفل إفطار رمضاني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

14:24

الجمارك توقف استقبال الشحن من الجانب السوري خلال عطلة العيد

14:05

موظفو بنك القاهرة عمان يشاركون في فعالية تطوعية بتكية ام علي

14:01

إطلاق خدمة لمن يهمه الأمر لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

13:56

إسرائيل تمنع الماء عن سكان غزة ووزير الصحة البريطاني: أشعر بالعجز

12:48

الحبس والغرامة لمحاسبين في صندوق توفير البريد بتهمة اختلاس 5 آلاف دينار

12:43

جامعة البترا تهنئ بذكرى معركة الكرامة وتؤكد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية

12:36

بعد فضيحة سيغنال.. هيلاري كلينتون ترد الصاع وتسخر من ترامب

12:24

قريب بالعيد مهما سافرت بعيد: أورنج الأردن تُطلق حملتها الترويجية لحزم التجوال لتجمع شمل العائلات في عيد الفطر المبارك

12:19

منصّة زين للإبداع تناقش مستقبل المال وريادة الأعمال والتكنولوجيا في جلساتها الرمضانية

12:11

اسناد تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الزرقاء

12:02

تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة لدفع المخالفات

وفيات
وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله