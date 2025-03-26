بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة البنك الأردني الكويتي يرعى حفل إفطار رمضاني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وطنا اليوم:قام البنك الأردني الكويتي برعاية حفل الافطار الذي أقيم يوم الثلاثاء الموافق ٢٥-٣-٢٠٢٥ تكريماً للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. ويأتي هذا التكريم تقديراً من البنك للجهود والتضحيات التي قدمها جنودنا البواسل في خدمة الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الرشيدة، الذين ضحوا بكل غال ورخيص، وانتقلوا من حماية الوطن الى حماية مؤسسات الوطن، فحن مدينون لهم على الدوام. وفي هذه المناسبة ثمنت إدارة البنك التضحيات التي قدمها متقاعدي القوات المسلحة واكدت بانهم يحملون إرثاً عظيماً بصفتهم أبناء المؤسسة العسكرية.

وفي ختام الحفل استذكر الحضور بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة صور البطولة والإقدام التي رسمها ضباط وضباط صف وأفراد الجيش العربي ممن شاركوا في المعركة وحملوا أوسمة الإصابة على أجسادهم