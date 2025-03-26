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موظفو بنك القاهرة عمان يشاركون في فعالية تطوعية بتكية ام علي

منذ دقيقة واحدة
موظفو بنك القاهرة عمان يشاركون في فعالية تطوعية بتكية ام علي

وطنا اليوم:تنفيذاً لاستراتيجية بنك القاهرة عمان للمسؤولية الاجتماعية وحرصا على مساهمة الموظفين في البرامج التطوعية المختلفة التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعلى رأسها تكية أم علي شارك موظفي بنك القاهرة عمان في الإفطار الخيري التطوعي مع تكية أم علي.
تأتي تلك المشاركة لتفعيل دورهم المجتمعي ومساهمتهم في الدور الإنساني للبنك بشكل مستمر طوال العام وفي شهر رمضان المبارك خصوصا.
شارك موظفو البنك بالفعاليات التطوعية التي تقيمها تكية أم علي ومن ضمنها القيام في تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية للأسر المحتاجة كجزء من حملتها في شهر رمضان المبارك.
تأتي تلك المساهمة التعاونية بين البنك وتكية ام علي ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهداف التكية في حل مشكلة الجوع والقضاء عليه عن طريق دعم بنك القاهرة عمان لمشاريعها التنموية المختلفة.


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