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إطلاق خدمة لمن يهمه الأمر لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

منذ دقيقة واحدة
إطلاق خدمة لمن يهمه الأمر لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

وطنا اليوم:رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، إطلاق الخدمة الإلكترونية “لمن يهمه الأمر” لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وطالبي الخدمة من المواطنين، وذلك بحضور المعنيين.
وأوضحت بني مصطفى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الحصول على وثيقة تفيد بانتفاع طالب الخدمة من الصندوق، وهي وثيقة تطلبها العديد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات والجمعيات الخيرية.
وتكون صالحة لمدة شهر واحد، وذلك بسبب التحديث الشهري لبيانات الأسر المنتفعة من المساعدات المالية.
وأشارت إلى أن الخدمة ستكون متاحة من خلال تطبيق “سند”، مما يسمح لطالبي الخدمة ومنتفعي الصندوق بالحصول على الوثيقة دون الحاجة لمراجعة فروع الصندوق، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للفئات المستفيدة، ويعزز من الشمول الرقمي لمنتفعي الصندوق.
وأضافت أن الخدمة الجديدة هي جزء من برنامج التحول الرقمي في خدمات الصندوق، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بدءاً من التقدم للاستفادة من الدعم النقدي الموحد وصولاً إلى الحصول على الخدمات في كافة مراحلها.
وشكرت بني مصطفى وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي على تعاونها في إنجاز هذه الخدمة.


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