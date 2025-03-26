جامعة البترا تهنئ بذكرى معركة الكرامة وتؤكد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:تهنئ جامعة البترا الشعب الأردني بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي شكلت محطة مضيئة في تاريخ الأردن؛ إذ جسد الجيش العربي الأردني أسمى معاني التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن وكرامة أهله.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن معركة الكرامة لها أثر عظيم في نفوس الأردنيين، فقد حققت نصرًا خالدًا وذكرى عظيمة، سطر فيها جنود الجيش العربي ملاحم بطولية ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن؛ إذ أكدت هذه المعركة أن العامل الحاسم في النصر ليس مرتبطًا بعدد الجنود وتجهيزاتهم فقط، بل بالإرادة والعزيمة القوية في الدفاع عن الوطن، والولاء لقيادته الحكيمة.

وأضاف عبد الرحيم: إن الجامعة تستذكر بكل تقدير شهداء معركة الكرامة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله دفاعًا عن الوطن. مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تستحضر أيضًا موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنعه للتهجير والتوطين، وتقديم جهود سياسية ودبلوماسية وصحية وإغاثية غير مسبوقة لتثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه لإفشال مخططات التهجير، وذلك بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.