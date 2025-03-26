قريب بالعيد مهما سافرت بعيد: أورنج الأردن تُطلق حملتها الترويجية لحزم التجوال لتجمع شمل العائلات في عيد الفطر المبارك

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردنعن إطلاق حملة ترويجية بمناسبة عيد الفطر المبارك تهدف إلى استمرارية عروض حزم التجوال المتنوعة والمميزة، مما يتيح للمسافرين البقاء على تواصل مع أحبائهم خلال استمتاعهم بعطلاتهم في وجهات السفر المختلفة حول العالم. تم تصميم هذه العروض الحصرية خصيصاً للمسافرين إلى الدول العربية، وتركيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، لضمان اتصال مستمر خلال احتفالات عيد الفطر.

كما أكدت أورنج استمرار العرض الخاص للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوع العيد المبارك، الذي تم إطلاقه خلال شهر رمضان الكريم، ويشمل دقائق اتصال مضاعفة تصل إلى 450 دقيقة، بالإضافة إلى توفر إنترنت غير محدود.

هذه العروض تمكن المسافرين الآن من الاستمتاع بتجربة شاملة عبر حزم تجوال مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مع إنترنت غير محدود ودقائق اتصال سخية بأسعار تنافسية، مع إمكانية اختيار حزم مخصصة للمكالمات أو الإنترنت بشكل منفصل. مما يسهل لهم البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم خلال فترة العيد دون القلق بشأن تكاليف التجوال أو انقطاع الاتصال. كما تتيح هذه الحزم للزبائن التمتع بالإنترنت بسرعة الجيل الخامس في معظم الدول، بالإضافة إلى تقنية VoLTEالمجانية لإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، مما يعزز جودة الصوت بوضوح عالٍ ويضمن استمرارية المكالمات في أثناء التجوال في أمريكا وسنغافورة واليابان.

انطلاقاً من شعارنا “قريب بالعيد مهما سافرت بعيد” وشعارنا “عشان تبقى دائماً متواصل مع الأهل والأصدقاء”، تعكس هذه الحزمالمميزة من أورنج الأردن التزامها بتقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات المسافرين إلى مختلف الوجهات. من خلال مجموعة من العروض المصممة خصيصاً لضمان بقاء العائلات والأحباء على اتصال دائم، تؤكد أورنج على أهمية تواصل الزبائن مع من يحبونهم بغض النظر عن مكانهم، مع تقديم خيارات مرنة وذات قيمة عالية تناسب جميع احتياجات السفر وتمنحهم تجربة مريحة ومميزة.

وأكدت أورنج الأردن أن عروض حزم التجوال المتنوعة تعكس إيمانها الراسخ بأهمية التواصل خلال المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر، موضحة التزامها بتوفير خدمة اتصال متميزة وسهلة الاستخدام، حيث تؤمن أن التواصل يجب أن يكون خالياً من التعقيدات، ليتيح للزبائن الاستمتاع بأجمل لحظات العيد مع أحبائهم دون أي عوائق أو انقطاع.

وتتوفر حزمالتجوال لجميع زبائن أورنج الأردن المسافرين خلال فترة العيد، ويمكن الاشتراك بها خلال الاتصال على #777* أو عبر تطبيق Max it.

لمزيد من المعلومات حول حزم التجوال وكيفية الاشتراك، يرجى زيارة الرابط:https://oran.ge/4kZasWe