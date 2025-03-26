بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

اسناد تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
اسناد تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الزرقاء

وطنا اليوم:اسندت النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لقاتل زوجته قبل ايام في مدينة الزرقاء.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أنه تم القاء القبض على الزوج الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه للجريمة.
والقتل العمد وفق المادة 328 من قانون العقوبات الأردني) هو إزهاق روح إنسان عمدًا مع سبق الإصرار والتخطيط. ويعاقب الجاني بالإعدام إذا كان القتل مقترنًا بظروف مشددة، وفي بعض الحالات، قد تُخفف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفرت أسباب تخفيفية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

الحبس والغرامة لمحاسبين في صندوق توفير البريد بتهمة اختلاس 5 آلاف دينار

12:43

جامعة البترا تهنئ بذكرى معركة الكرامة وتؤكد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية

12:36

بعد فضيحة سيغنال.. هيلاري كلينتون ترد الصاع وتسخر من ترامب

12:24

قريب بالعيد مهما سافرت بعيد: أورنج الأردن تُطلق حملتها الترويجية لحزم التجوال لتجمع شمل العائلات في عيد الفطر المبارك

12:19

منصّة زين للإبداع تناقش مستقبل المال وريادة الأعمال والتكنولوجيا في جلساتها الرمضانية

12:02

تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة لدفع المخالفات

11:41

61.3 ديناراً سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

11:35

محاكم التنفيذ الشرعية تواصل أعمالها خلال عطلة العيد

11:29

الجيش يتقدم سريعا بالخرطوم ويتجه لإعلانها خالية من الدعم السريع

10:57

وزارة التربية تحدد دوام المدارس بعد العيد

10:52

وزارة العدل تنفذ 274 عقوبة بديلة في شهرين

10:21

التربية تعمم بإلزام المدارس الخاصة بدوام الأربعاء والخميس

وفيات
وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله