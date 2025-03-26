اسناد تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الزرقاء

وطنا اليوم:اسندت النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لقاتل زوجته قبل ايام في مدينة الزرقاء.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أنه تم القاء القبض على الزوج الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه للجريمة.

والقتل العمد وفق المادة 328 من قانون العقوبات الأردني) هو إزهاق روح إنسان عمدًا مع سبق الإصرار والتخطيط. ويعاقب الجاني بالإعدام إذا كان القتل مقترنًا بظروف مشددة، وفي بعض الحالات، قد تُخفف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفرت أسباب تخفيفية