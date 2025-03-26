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تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة لدفع المخالفات

منذ ساعتين
تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة لدفع المخالفات

وطنا اليوم:أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بيانا، الأربعاء، حذرت فيه المواطنين من التفاعل مع رسائل وروابط تطلب منهم دفع رسوم أو مخالفات من خلالها.
وحذرت الهيئة في البيان ضرورة عدم التفاعل مع أي رسائل نصية قصيرة SMS أو إلكترونية تحتوي على روابط إلكترونية ترتبط بصفحات إلكترونية تتضمن الطلب من جهات حكومية أو بنكية أو شركات اتصالات أو شركات توصيل بريد للمواطنين أن يقوموا بتسديد رسوم أو مخالفات أو أي مدفوعات أخرى وذلك لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي إمكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.
وتؤكد الهيئة أن دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى يتم من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات البنوك التجارية E-banking وعبر منصة إي فواتيركم.


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