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61.3 ديناراً سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

منذ ساعتين
61.3 ديناراً سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء ، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 61.3 ديناراً لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 59.3 ديناراً لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 70.5 ديناراً و54.5 ديناراً و41.4 ديناراً على التوالي.


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