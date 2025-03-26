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وزارة التربية تحدد دوام المدارس بعد العيد

منذ 3 ساعات
وزارة التربية تحدد دوام المدارس بعد العيد

وطنا اليوم:حددت وزارة التربية والتعليم دوام المدارس بعد رمضان؛ ليكون كما كان عليه قبل رمضان.
وبحسب كتاب وجهته الوزارة للمدارس؛ فإن الحصة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 45 دقيقة.
أما مدارس الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 40 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30 ظهرا.
وحدد بلاغ لرئيس الوزراء عطلة عيد الفطر اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.
ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


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