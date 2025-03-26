الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو توزع مساعدات إنسانية

وطنا اليوم:وزعت وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 1 المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية لدعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، مساعدات إنسانية على المجتمع المحلي في أرض المهمة.

واحتوت الطرود على مواد غذائية وتموينية أساسية، تم تجهيزها من خلال قيادة وحدة الطائرات، للمساهمة في تحسين ظروف السكان المحليين المعيشية جراء الصعوبات التي تؤثر على وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية العاملة هناك.

يشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في علميات حفظ السلام، تأتي في إطار المساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم يد العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.