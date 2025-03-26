اهالي القرداحة يسلمون الحكومة مئات الطائرات الانتحارية

وطنا اليوم:قالت وزارة الداخلية السورية إن مجموعة من أهالي مدينة القرداحة سلّموا إدارة الأمن العام طائرات (درون) من نوع “FPV” الانتحارية من مخلفات النظام البائد.

وأضافت الداخلية في بيان منشور عبر منصة إكس، أنه وعقب جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي في المدينة جرى تسليم مجموعة من الطائرات “الانتحارية”.

وتقوم أجهزة الامن السورية بسحب السلاح من الأهالي في عدة مناطق تابعة للنظام البائد.

وقبل أيام سلّم أهالي ناحية “الحميدية” بريف طرطوس عددا من قطع السلاح إلى إدارة الأمن العام، للحدّ من ظاهرة حيازة السلاح العشوائي، تعزيزاً للاستقرار وحفاظاً على السلم الأهلي.