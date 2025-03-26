عشرات الشهداء بغارات على غزة ومَسيرة في بيت لاهيا تطالب بوقف الحرب

وطنا اليوم:أفاد مصدر بسقوط 11 شهيدا بينهم أم و5 من أطفالها وإصابة عدد آخر، إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا فجر اليوم الأربعاء منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأكد أن الغارتين دمرتا المنزل المستهدف وتضررت منازل مجاورة، في حين تواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول للمفقودين أسفل ركام المنزل الذي انهار بشكل كامل.

كما استشهد رجل وامرأة وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة في قصف من مسيرة إسرائيلية، ونقل جثمانا الشهيدين إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 31 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

وشيع فلسطينيون في وقت سابق في خان يونس جنوبي القطاع جثامين شهداء غارات إسرائيلية على المدينة.

وقال إن إحدى الغارات استهدفت خيمة نازحين شمالي خان يونس، وأدت لاستشهاد عائلة بأكملها، بينما أدت غارة ثانية غربي المدينة إلى استشهاد أب ونجله. كما استشهد شقيقان في قصف على منزل جنوبي المدينة.

ووسط القطاع، أفاد مراسلنا باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 في استهداف مربع سكني بمخيم البريج وشارع النخيل بدير البلح.

كاتس يتوعد

في سياق متصل، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال مزيد من الأراضي واغتيال نشطاء إذا استمرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في موقفها.

وجاءت تصريحات كاتس في أثناء تفقده مقرّ فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال في غلاف غزة، حيث قال: “جئت إلى هنا اليوم للوقوف عن كثب على سير القتال واستعداد قوات الجيش في الميدان لمواصلة اتخاذ القرارات قدما”.

وأضاف “هدفنا الأساسي إعادة المخطوفين، وإذا واصلت حماس تعنتها ستدفع أثمانا باهظة ومتصاعدة، ومنها استيلاء على أراض واغتيال نشطاء وضرب بنى إرهابية حتى إخضاعها بالكامل”، وفق تعبيره.

وتصر حركة حماس على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وذلك وفقا للمراحل الموضوعة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية الوسطاء، قبل أن تخرقه إسرائيل الأسبوع الماضي وتستأنف عدوانها على غزة.

مسيرة شعبية

في سياق آخر، خرجت في شمال قطاع غزة تجمعات شعبية شارك فيها مواطنون طالبوا بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، في ظل تصاعد عمليات القتل والتدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها “أوقفوا الحرب” و”يكفي نزوح وتشريد” و”أرواح أطفالنا ليست رخيصة” و”نريد العيش بسلام وأمان”.

وردد المشاركون الذين قدروا بالمئات شعارات ضد حركة حماس وحكومتها وطالبوها بوقف الحرب.

وقد تلقى سكان غزة رسائل نصية من سلطات الاحتلال بالتزامن مع المظاهرة تقول إن “الحل بين أيديكم”، وحماس تصمم على “جركم إلى الهلاك”، وفق زعمها.

وقوف مع المقاومة

من جانبهم، أكد وجهاء ومخاتير بيت لاهيا شمال قطاع غزة أنهم “يقفون في صف المقاومة الفلسطينية المشروعة، ولا يقبلون محاولات فصل بيت لاهيا وتصديرها كجسم دخيل على الحالة الثورية”.

وقال الوجهاء والمخاتير -في بيان- إن “المسيرات العفوية التي خرجت اليوم لا يمكن أن نقبل استغلالها في مناكفة سياسية في هذه المرحلة الحساسة من الصراع مع العدو”.

وأضافوا أنهم لا يقبلون أيضا “استغلال مطالب شعبنا المشروعة من أطراف تابعة للطابور الخامس وأشخاص مندسين لعرض صورة كاذبة عن الحالة الوطنية”، وفق تعبيرهم.

وبدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.