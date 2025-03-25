الأمن العام : إحالة مديري أربعة حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها لعدد من الحسابات التي يقوم منشؤوها بنشر محتويات تثير الفتنة والنّعرات العنصرية تمكّنت من تحديد مديري أربعة حسابات داخل المملكة.

مضيفاً أنّه جرى إلقاء القبض على أصحاب تلك الحسابات وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث قرر الادّعاء العام توقيفهم جميعاً

مؤكدًا أنّ الفرق المختصّة ما زالت تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقها، فيما وتم تحديد مديري حسابات أخرى تدار من داخل المملكة وخارجها جرى التعميم عنهم .

مشدداً على أنه لن يتم التهاون أو السكوت عن مثل تلك الحسابات سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، ولن نسمح لهم بالمساس باللحمة الوطنية والاجتماعية والتحريض على مكوّنات المجتمع الأردني