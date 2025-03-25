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اللواء المعايطة يوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر

25 مارس 2025
اللواء المعايطة يوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر

وطنا اليوم:ترأس مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا بحضور مساعديه وكبار ضباط المديرية، ناقش خلاله أبرز الخطط الأمنيّة والمرورية والمجتمعية التي وضعتها المديرية للتسهيل على المواطنين بمناسبة عيد الفطر السعيد والأيام الأخيرة من شهر رمضان.
ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وتهنئته إلى منتسبي الأمن العام، مشيدًا بجهودهم الاستثنائية في أداء واجباتهم الأمنيّة والإنسانية خلال الشهر الفضيل، ما يعكس مستوى الاحترافية العالية ويعزّز ثقة المواطنين برجال الأمن.
وأكّد مدير الأمن العام على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات لضمان تقديم أفضل الخدمات الأمنيّة للمواطنين، والتيسير عليهم، وحمايتهم، مشددًا على الدور المشترك بين رجل الأمن والمواطن في الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون.
ووجّه اللواء المعايطة بضرورة تفعيل الخطط الأمنيّة والمرورية بكفاءة، من خلال انتشار رجال الأمن في الميدان، وتعزيز الرقابة والتعاون لا سيّما في المناطق ذات الكثافة التجارية والتجمّعات والأسواق والأماكن السياحية، لضمان الأمن وتعزيز الطمأنينة في جميع مناحي الحياة وفي مختلف الظروف والأوقات.


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