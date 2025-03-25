تجار الألبسة : تحسن ملحوظ في الشراء بسبب الرواتب

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إنّ سوق الملابس يشهد تحسنا ملحوظا في حركة الإقبال على شراء الملابس استعدادا لموسم عيد الفطر.

وأوضح علان، الثلاثاء، أن صرف الرواتب انعكس إيجابا على الحركة الشرائية قبل 5 أيام من حلول عيد الفطر، مرجحا ارتفاع حركة الإقبال أكثر خلال الأيام المقبلة، بحسب المملكة.

وأكّد أن جميع الألبسة وأصنافها متوفرة في السوق المحلية وتلبي جميع متطلبات المواطنين، وبأسعار منافسة.