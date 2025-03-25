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موظفو البنك الأردني الكويتي يحضرون حفل الإفطار الرمضاني والتكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة السيارات لموسم 2024

منذ 56 ثانية
موظفو البنك الأردني الكويتي يحضرون حفل الإفطار الرمضاني والتكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة السيارات لموسم 2024

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، حضر عدد موظفي البنك الأردني الكويتي حفل الإفطار الرمضاني والتكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة السيارات لموسم 2024 والذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات.
وخلاله تم تكريم البنك الأردني الكويتي لمشاركته في رعاية ” رالي وادي القمر للملاحة “، والذي كان قد اقيمت فعاليته في مدينة العقبة بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤، حيث تأهل فيه للمراحل النهائية عدد من موظفي البنك الأردني الكويتي وشركاته التابعة.
والجدير بالذكر بأنه يعتبر أول رالي للملاحه يقام في وادي رم بعنوان “رالي وادي القمر للملاحة “، حيث قام سموه بإعطاء شارة الإنطلاق للرالي في ساحة الثورة في مدينة العقبة، ويعد هذا الرالي الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”- فيم – باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا- باها، وباها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر للملاحة الأول.


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