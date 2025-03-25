73 مليون دينار أرباح صافية لشركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2024

التوصية بتوزيع 50% من رأس المال المدفوع بما يعادل 500 فلس للسهم الواحد

التبرع بمبلغ 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية دعماً لجهودها في إيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة

البقاعي: النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة هي ثمرة جهود متواصلة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي

وطنا اليوم:أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 73 مليون دينار في نهاية عام 2024، فيما سجلت صافي إيرادات تشغيلية بلغت نحو 174 مليون دينار.

وفي سياق متابعة الأداء المالي للشركة، عقد مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد الرحيم البقاعي، وبحضور أعضاء المجلس.

وقرر المجلس خلال الاجتماع تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة ليكون في الساعة 11 صباحاً من يوم 27 نيسان 2024، عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وخلال الاجتماع، أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 500 فلس للسهم الواحد، خالصة من الضريبة، على أن تُصرف هذه الأرباح للمساهمين المسجلين أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية، أعلنت الشركة التبرع بمبلغ 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية دعماً لجهودها في إيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. ويأتي هذا التبرع تأكيداً على التزام الشركة بمسؤوليتها الإنسانية والوطنية في دعم القضايا العادلة وتقديم العون في أوقات الأزمات، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما ناقش المجلس سياسات تعزيز الاستدامة المالية، حيث أوصى باقتطاع 10% من الأرباح السنوية الصافية لأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية، وهما شركتان مملوكتان بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية، وذلك لحساب الاحتياطي الإجباري.

وقرر المجلس أيضاً الاستمرار في وقف اقتطاع نسبة 10% كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

وفي إطار دعم مشاريع الشركة المستقبلية، أوصى المجلس بتخصيص 4 ملايين دينار لحساب الاحتياطي الاختياري وفق ما يقرره مجلس الإدارة، إلى جانب تخصيص نحو 18.9 مليون دينار لحساب الاحتياطي الخاص المخصص لمشروع التوسعة الرابع. كما قرر المجلس استخدام الرصيد المتراكم في حساب الاحتياطي الاختياري لدعم هذا المشروع.

وأكد المهندس البقاعي، أن النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة هي ثمرة جهود متواصلة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي، لافتا الى ان هذه الارباح ستسهم في دعم قدرات الشركة الإنتاجية وضمان استدامة عملياتها.

وفي رسالة وجهها البقاعي للمساهمين، أكد أن الشركة ماضية في سياستها الهادفة إلى تحقيق قيمة مستدامة لهم، مشيراً إلى أن توزيع الأرباح بنسبة 50% من رأس المال المدفوع يعكس التزام الشركة بمكافأة مساهميها على ثقتهم ودعمهم المستمر.

وشدد على أن الشركة ستواصل العمل على تحسين الأداء المالي وتطوير مشاريعها الاستراتيجية بما يضمن تعزيز عائدات المساهمين وتحقيق تطلعاتهم