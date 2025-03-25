نادي جامعة البترا يقيم حفل الإفطار السنوي برعاية رئيس الجامعة

وطنا اليوم:أقام نادي موظفي جامعة البترا حفل الإفطار السنوي لأعضائه من الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأسرهم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس نادي العاملين الأستاذ الدكتور اياد الملاح .

أكد الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الروابط بين العاملين في الجامعة، لما لها من أثر إيجابي في بيئة العمل وزيادة الإنتاجية. وتوجه بالشكر إلى الباحثين الأكاديميين الذين يسهمون بأبحاثهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تحقق تقدمًا ملحوظًا، خاصة مع حصولها على اعتمادات أكاديمية عالمية، واستحداثها مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات السوقَيْن المحلية والإقليمية.

واختتم عبد الرحيم كلمته بالدعاء لأهل غزة بالفرج والنصر، والرحمة لشهدائهم، والشفاء لجرحاهم