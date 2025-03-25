كابيتال بنك الراعي الرئيسي لمبادرة “الجبال السبعة” لدعم مرضى السرطان‎

وطنا اليوم:في إطار التزامه المستمر بدوره الفاعل في دعم المبادرات الإنسانية، أعلن كابيتال بنك عن مشاركته كراعٍ رئيسي لمبادرة “الجبال السبعة”، وهي مبادرة شبابية تهدف إلى جمع التبرعات لدعم علاج الأطفال على قوائم الانتظار في مركز الحسين للسرطان.

وتسعى المبادرة، التي انطلقت في عام 2017 من قبل السيد لؤي الشوملي، إلى جمع التبرعات سنوياً من خلال تنظيم رحلات تسلق جبلية تمثل الصعوبات التي يواجهها مرضى السرطان في رحلتهم العلاجية، حيث سيقوم طلبة من مدرسة الشويفات بالقيام بهذه الرحلة وجمع التبرعات لهذا الهدف النبيل.

وفي هذا السياق، أعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو عن فخرها بدعم مبادرة “الجبال السبعة” التي تعكس روح التحدي والعزيمة لدى الشباب الأردني، مشيرة إلى أن دعم البنك لهذه المبادرة يأتي إيماناً منه بقوة دوره المجتمعي وسعيه الدائم لدعم المبادرات التي تساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وأضافت بارطو من خلال رعايتنا لمبادرة “الجبال السبعة” نؤكد التزامنا في دعم قضايا الصحة، حيث تُمثل هذه المبادرة رمزاً حقيقياً للتضامن مع مرضى السرطان وتقديم الدعم اللازم لهم.

وبهذا الخصوص، قامت المبادرة حتى الآن جمع أكثر من 700 ألف دولار لصالح مركز الحسين للسرطان، وهو مبلغ يعكس جهود الفريق المتواصلة في رفع الوعي وجمع التبرعات، ويعكس الدور الكبير الذي تلعبه المبادرة في دعم المرضى الأقل حظاً.