مؤسسة الغذاء والدواء تحتفل بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة

وطنا اليوم:احتفلت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، حيث تضمنت الاحتفالية محاضرة قدمها اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد حسين النوافل وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات.

وأكد مهيدات خلال افتتاح الاحتفالية الأهمية التاريخية لمعركة الكرامة كانتصار أردني عظيم، سطر الجيش العربي المصطفوي فيه أعظم التضحيات والبطولات في الدفاع عن ثرى الأردن ليبقى الأردن آمنًا مطمئنًا.

وأضاف مهيدات أن الاحتفالية جاءت لاحياء الإنجازات التاريخية الخالدة التي شكلت مسار الأردن الحديث والوقوف على تفاصيلها من قبل أولي الاختصاص ممن انخرطوا في العمل العسكري، ورفع مهيدات والمشاركون أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بهذه المناسبة، داعيين الله تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويديمه ذخر وسند لأبناء الشعب الأردني وللأمة العربية والإسلامية.

من جهته قال النوافلة خلال إلقاء المحاضرة أن ذكرى معركة الكرامة وتعريب قيادة الجيش العربي، تشكلان علامات وطنية فارقة ومحطات تحول في تاريخ أردننا الحبيب ومسيرته الهاشمية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهما ليس مجرد تقاليد بل أدوات لتحفيز الروح الوطنية والاعتزاز بالهوية الوطنية وتجذير قيم الولاء والانتماء وتعريف الجيل الجديد من أبناء الوطن بأهم الاحداث التي شكلت مسار بلادهم واستذكار التضحيات التي قدمها الشهداء الأبطال، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات لا تكرم ذكرى أبطال الكرامة فحسب، بل تحيي ذات القيم النبيلة التي ضحوا من أجلها مثل التصميم، والإرادة، والإخلاص، وحب الوطن.

وأضاف أن يوم الكرامة كان أغرا محجلاً في تاريخ العسكرية العربية عموما والأردنية خصوصا، حيث أثبت الجندي الأردني أنه قادر على انتزاع النصر بقوة، وأثبت كفاءته وقدرته على تحمل الصعاب والمشاق من أجل وطنه، وجسد الجندي الأردني خلاله قوة باس وصلابة الجيش العربي الأردني، لافتًا إلى أن معركة الكرامة أبرزت دروسًا في التلاحم الوطني وقيادة أردنية هاشمية من طراز فريد وتعاونًا بين صنوف الأسلحة المختلفة، كما سطر شهداء الجيش الأردني بدمائهم الزكية صفحة مشرقة في تاريخ وطنهم وأمتهم يخلدها التاريخ على مدى الزمن.

واستعرض النوافلة تحليلًا تفصيليًا للبيئة الاستراتيجية والإقليمية لتعريب قيادة الجيش العربي وأسبابه والنتائج المترتبة عليه وردود الفعل الدولية والعربية، حيث لم يكن قرار التعريب قرار إداري بل قرار سيادي، كما عرض تحليلًا للبيئة الجيوسياسية المرتبطة بمعركة الكرامة وأبرز الأحداث ما بين حرب 67 ومعركة الكرامة عام 1968 وأهم الجوانب للمعركة من حيث أهدافها، والخطة والاستعدادات الدفاعية، وسير المعركة والنتائج النهائية وأهم الدروس المستفادة وعوامل النصر وأهمها الإرادة الوطنية القوية، مشيرًا إلى أن إضعاف الإرادة من خلال استراتيجية الفتنة من أهم أهداف العدو.

وأثنى النوافلة على ما يبذل من جهود جبارة في مؤسسة الغذاء والدواء الرائدة التي أصبحت صرحًا وطنيًا يحتذى به في مجال ضمان جودة الغذاء والدواء وحماية صحة المواطن، مبينا أن حصول المؤسسة على المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي وجائزة أفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي ما هو إلا دليل على صدق العطاء والالتزام الراسخ برسالة وطنية نبيلة، متمنيًا مواصلة العطاء وأن تبقى المؤسسة منارة للتميز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين ابن عبدالله الثاني.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي مؤثر عن معركة الكرامة سلط الضوء على البطولات الخالدة للجيش العربي والأبعاد الاستراتيجية لهذه الملحمة الوطنية، هذا وحضر الاحتفالية التي جاءت استمرارًا لالتزام المؤسسة بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، جمع من ضيوف المؤسسة ومراجعيها وكوادرها الذين أعربوا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الأردنيين