سائقي الضاغطات في أمانة عمان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بضم الحوافز والعلاوات للراتب الأساسي

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عمان – نظم عدد من سائقي الضاغطات في قسم البيئة بأمانة عمان الكبرى، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بضم حوافزهم والعلاوات إلى الراتب الأساسي أسوة ببقية الموظفين.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من عدم شمولهم بهذه الميزة، مشيرين إلى أن طبيعة عملهم تتطلب جهودًا مضاعفة وظروفًا صعبة تستدعي تحسين أوضاعهم المالية.

وأكدوا أن هذه المطالب تأتي في إطار تحقيق العدالة الوظيفية داخل الأمانة، داعين الجهات المعنية إلى النظر في قضيتهم والاستجابة لمطالبهم في أسرع وقت.

من جهتها، لم تصدر أمانة عمان تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن الاحتجاج والمطالب التي رفعها السائقون.